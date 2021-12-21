Екатеринбург попал в число самых общительных городов

В «Одноклассниках» составили рейтинг самых общительных городов, проанализировав поведение более чем 40 млн пользователей из России. Каждый третий житель страны общается с друзьями и близкими в этой соцсети, а самыми общительными стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Омск и Ростов-На-Дону. Далее идет Новосибирск, Екатеринбург оказался на седьмом месте. Замыкают десятку Волгоград, Воронеж и Саратов.

Больше всего сообщений пользователи отправляют в воскресенье. Рекордными днями по переписке в уходящем году стали 8 марта и 9 мая – в эти дни пользователи отправляли в 3 раза больше сообщений, чем в обычные непраздничные дни.

Весьма популярным контентом остаются стикеры и открытки. За год загрузки пользовательских стикеров выросли на 36%, отправлять их стали в 2,6 раза чаще. При этом пользователи также активно обменивались эмоциями и поздравляли друг друга с помощью тематических открыток, причем делали это из разных стран мира. Четыре пользователя, которые отправили больше всех открыток в 2021 году, живут в России, Украине, Белоруссии и Израиле.

В ноябре этого года исполнился год сервису «Моменты», где можно делиться исчезающими фото и видеофайлами и соревноваться в популярности с друзьями. В 2021 году аудитория сервиса достигла 28 млн человек, а суммарное количество реакций на них достигало 40 млн в месяц. Больше всего пользователи делились своими моментами 1 сентября, 9 мая, а также в День матери (28 ноября). К слову, с 21 декабря пользователи «Одноклассников» могут получить свои персональные итоги года – в соцсети появится мини-приложение, в котором можно будет узнать, сколько всего за год они отправили сообщений, сколько времени провели в играх, загрузили фотографий и моментов, а также какое количество времени провели за прослушиванием любимых треков.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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