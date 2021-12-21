Сегодня День зимнего солнцестояния, в самую длинную ночь нужно есть мед и изюм

Сегодня, 21 декабря, День зимнего солнцестояния. Это значит, что солнечный свет радовал екатеринбуржцев всего несколько часов.

В столице Урала рассвело сегодня 09:34, а стемнеет уже к 15:57. С 21 на 22 декабря для северян наступит самая длинная ночь.

Зимнее солнцестояние – это период, когда Солнце поднимается над горизонтом на минимальную высоту. Звезда пройдет через самую южную точку небесного экватора в Северном полушарии, и через самую северную точку в Южном. Сам момент, когда Солнце зависнет на минимальной высоте над горизонтом, наступит сегодня в 20:59 по уральскому времени.

В культуре День зимнего солнцестояния считается временем исполнения желаний. В России в старину было принято встречать самую длинную ночь шумом и гуляниями. А чтобы загаданное желание исполнилось, нужно было закусить его чем-то сладким: медом или изюмом.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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