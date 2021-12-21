В Свердловской области впервые за два месяца выявили менее 600 случаев Covid-19

Ежедневная заболеваемость коронавирусом в Свердловской области снизилась до октябрьских показателей. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 598 новых случаев (+216 в Екатеринбурге). Смертность остается на прежнем уровне – за сутки скончались еще 33 пациента.

По данным оперштаба, в тяжелом состоянии находятся 517 заболевших (253 подключены к аппаратам ИВЛ), в состоянии средней тяжести – 3071 человек. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно. За сутки врачи выписали после лечения 458 свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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