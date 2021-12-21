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Вторник, 21 декабря 2021, 16:47 мск

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Креков: обязательной вакцинации детей от ковида не будет

Обязательной вакцинации детей от Covid-19 не будет, решение о прививке будут принимать родители.

Сегодня на брифинге Павел Креков сказал: «Хочу подчеркнуть, что детская вакцинация будет исключительно добровольной, и к этому вопросу мы будем относиться достаточно серьезно, будем рекомендовать вакцинироваться. Решение будут принимать родители, а после определенного возраста – сами подростки».

Кроме того, Креков напомнил о постановлении главного санитарного врача, по которому обязательную вакцинацию должны пройти так же и студенты старше 18 лет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Мария Зыкова

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