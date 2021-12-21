Креков ответил, останутся ли послабления по QR-кодам после 20 января

Замгубернатора Павел Креков на сегодняшнем брифинге перечислил причины, по которым власти решились до 20 января отменить QR-коды в торговых центрах и разрешить общепиту работать по ночам, а также рассказал, в каком случае QR-коды вернутся через месяц.

По его словам, сейчас область находится в иной эпидемиологической ситуации, чем 1-2 месяца назад. Во-первых, видна устойчивая тенденция по снижению заболеваемости коронавирусом. В регионе освободили более половины коек, ранее выделенных под коронавирус. Во-вторых, в результате серьезной кампании в области уже привито более 55% населения, это 70% взрослых.

«В одном Екатеринбурге практически миллион человек привиты хотя бы первым компонентом. Они являются обладателями QR-кодов или других документов, которые позволяют пользоваться услугами торговли, общепита и т.д. Плюсом к ним – переболевшие и имеющие QR-коды. Плюс дети, которым открыт доступ в ТЦ. Большой слой населения в Екатеринбурге и других городах имеет доступ и свободное передвижение по ковид-фри зонам. Это позволило ввести QR-каникулы до 20 января», – отметил Креков.

Он добавил, что власти берут именно месячный период, так как он показателен с точки зрения эпидемиологии. «Что касается 20 января, будем анализировать ситуацию каждый день, как и раньше. Если будет печальная необходимость восстановить зоны QR-кодирования, где они отменены, будем вынуждены это сделать», – сказал чиновник.

Напомним, сегодня губернатор Куйвашев отменил систему QR-кодов в торговых центрах Екатеринбурга, а также разрешил кафе и ресторанам работать по ночам. О таком новогоднем подарке Евгений Куйвашев написал в своем Инстаграме: «Я решил, что с 22 декабря по 20 января при входе в ТРЦ и в магазины, расположенные в них, не нужно будет предъявлять код».

Основанием для решения губернатора послужило снижение заболеваемости Covid-19. Кроме того, бары и рестораны теперь смогут принимать своих гостей ночью. Все так же с завтрашнего дня и до 20 января. Однако в ночных заведениях посетителям по-прежнему нужно будет предъявлять QR-коды.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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