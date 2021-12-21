В Свердловской области имеется 600 тысяч доз вакцины от Covid-19

На Среднем Урале в наличии порядка 600 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сегодня на брифинге.

«Если мы будем максимально бдительны и актуально завакцинированы, я имею ввиду полугодовую вакцинацию, то риски будут минимизированы. Количество свободных вакцин достаточное, в общей сложности около 600 тысяч вакцин готовы к применению. В случае необходимости это число можно увеличить», – сообщил Павел Креков.

Также спикер отметил, что в регионе имеется достаточное число прививочных пунктов, очередей сейчас нет из-за увеличения числа бригад, которые занимаются вакцинацией.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Ольга Тарасова

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