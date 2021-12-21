QR-коды сохранятся в фитнес-центрах и магазинах вне ТРЦ

В фитнес-залах и фудкортах, расположенных на площадях крупных ТРЦ, QR-коды до 20 января спрашивать не будут. Об этом заявил сегодня на брифинге замгубернатора Павел Креков.

По его словам, от QR-кодов временно освобождаются все учреждения, которые находятся внутри торговых центров, за исключением кинотеатров. Креков пояснил: это потому, что у кино другая специфика – люди там сидят на близком расстоянии долгое время.

Что касается фитнес-центров и магазинов, которые находятся вне ТЦ, то вход в них будет по-прежнему по QR-кодам (кроме магазинов, продающих продукты питания и товары первой необходимости, и аптек).

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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