Студентов, не привитых от Covid-19, до занятий не допустят

Студентов, которые не поставят прививку от коронавируса, до очных занятий с февраля 2022 года не допустят, – сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. По его словам, в вузах сегодня привито не более 40% обучающихся.

«В ссузах сегодня вакцинировано более 60-65% студентов, в вузах – 40%. Некоторые вузы сейчас находятся на дистанте, это затрудняет некоторым студентам процесс вакцинации: они просто находятся не в городе. Но, насколько я знаю, после Нового года многие вузы планируют перейти на очный режим обучения. Кто не будет вакцинирован, должен будет быть отстранен от учебы. Если у такого студента нет медотвода. В случае если медотвод есть, это значит, что у человека есть вопросы по здоровью, и для него повышены риски при заражении коронавирусом. Такие студенты с медотводом будут обучаться дистанционно. Также [для непривитых] возможен усредненный вариант с ПЦР-тестами», – рассказал Павел Креков.

Напомним, 17 декабря главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских включил совершеннолетних студентов в перечень граждан, подлежащих обязательной вакцинации от Covid-19. Учащиеся вузов старше 18 лет должны поставить первый компонент прививки в срок до 1 февраля 2022 года, второй компонент – до 1 марта 2022 года. Исключение делается только для тех, кто имеет медотвод или справку о перенесенном заболевании в последние шесть месяцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»