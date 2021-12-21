«Автомобилист» в ретро-матче уступил «Барысу» (ФОТО)

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел поражение на домашнем льду от «Барыса», и теперь находится в шаге от вылета из зоны плей-офф Восточной конференции. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Сегодняшний матч в Екатеринбурге был посвящен 75-летию свердловского хоккея. В честь этой даты игроки «Автомобилиста» вышли на лед в специальной ретро-форме, стилизованной под 70-е годы. Организаторы пригласили на игру ветеранов свердловского хоккея, а до начала матча под своды ледовой арены торжественно подняли игровой свитер Александра Карцева – рекордсмена по количеству матчей за «Автомобилист» (он выступал в клубе в 70-е и 80-е годы).

Увы, праздничная атмосфера не помогла екатеринбургской команде. Первый период прошел в упорной борьбе, хотя и без голов. Но во второй двадцатиминутке лидер «Барыса» Роман Старченко распечатал ворота новичка «Автомобилиста», шведского вратаря Юхана Маттсона. В третьем периоде уральцы пытались перехватить инициативу и более агрессивно атаковать. Но голкипер «Барыса» справлялся со всеми бросками.

За две минуты до финальной сирены «Автомобилист» снял вратаря, но розыгрыш численного большинства у екатеринбуржцев не получился. В итоге Линдей Вей забросил в пустые ворота, установив окончательный счет 2:0 в пользу «Барыса».

«Хорошее начало матча было, в первом периоде мы имели два выхода «один в ноль». Не попали в пустые ворота, вратарь соперника вытащил. Опять обожглись во втором периоде: было много брака, много неточностей, и соперник где-то добавил. За счет второго периода мы и проиграли матч», – резюмировал итоги встречи главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Благодаря сегодняшней победе «Барыс» обошел «Автомобилист» в турнирной таблице Восточной конференции. Екатеринбургский клуб опустился на восьмое место и находится на грани вылета из зоны плей-офф КХЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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