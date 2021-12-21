КамАЗ вылетел на встречку и собрал три фуры. Водитель погиб (ФОТО)

На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП с четырьмя грузовиками. Водитель одного из них погиб.



Как рассказали в областной Госавтоинспекции, по неизвестной пока причине мужчина, управлявший КамАЗом, выехал на встречную полосу и врезался там в МАН. Тот столкнулся с другим КамАЗом и с МАЗом, а также с «Ламберетом» и легковой «Киа».

В результате ДТП погиб мужчина 1959 года рождения – он был за рулем фуры, вылетевшей на встречную полосу. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД региона.

Екатеринбург, Елена Сычева

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