КамАЗ вылетел на встречку и собрал три фуры. Водитель погиб (ФОТО)

На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП с четырьмя грузовиками. Водитель одного из них погиб.
Как рассказали в областной Госавтоинспекции, по неизвестной пока причине мужчина, управлявший КамАЗом, выехал на встречную полосу и врезался там в МАН. Тот столкнулся с другим КамАЗом и с МАЗом, а также с «Ламберетом» и легковой «Киа».
В результате ДТП погиб мужчина 1959 года рождения – он был за рулем фуры, вылетевшей на встречную полосу. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД региона.
Екатеринбург, Елена Сычева
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