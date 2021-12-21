Пьяный водитель погубил автомобилиста в лобовом ДТП (ФОТО)

Накануне вечером под Асбестом пьяный водитель устроил ДТП, в котором погиб молодой мужчина, управлявший другим автомобилем, рассказали в управлении ГИБДД Свердловской области. 34-летний екатеринбуржец за рулём Volkswagen не учёл дорожные условия, и машину выбросило на встречную полосу на ехавшую Lada Kalina. Водитель – 29-летний мужчина – от полученных травм скончался на месте, а его 48-летняя пассажирка получила переломы рёбер. В свою очередь, спровоцировавший аварию мужчина не получил никаких травм. Однако в его крови обнаружился алкоголь. Тест показал больше 1 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе.

«Установлено, что водитель иномарки проживает в Екатеринбурге, имеет стаж вождения 14 лет, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Он приезжал к знакомым в коллективный сад, где употребил спиртные напитки, после чего решил вернуться обратно в Екатеринбург», – сообщили в ГИБДД.

По факту ДТП ведется следствие, в ходе которого будут проведены экспертизы, и будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург, Елена Сычева

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