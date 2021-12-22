В Антарктиде уральские ученые столкнулись со стихией, но нашли невиданный метеорит

Во время второй метеоритной экспедиции в Антарктиду ученые УрФУ нашли метеорит, аналогов которому нет.

Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель поискового отряда метеоритной экспедиции УрФУ Александр Пастухович. «Нашли только один образец, но он оказался уникальным. Мы уже провели исследование его состава, это точно космическое вещество, но пока его не классифицировали», – рассказал он. Метеорит был найден в конце ноября участником экспедиции Русланом Калуниным на склоне горы. Уже установлено, что по концентрации некоторых элементов и содержанию минералов аналогов найденному образцу нет. Когда и откуда он прилетел – неизвестно.

Александр Пастухович добавил, что в составе образца есть цирконы, по ним в ходе дальнейших исследований можно будет определить его возраст и, возможно, происхождение. Если он окажется старше планет Солнечной системы – возможно, это часть астероида. Исследования займут полтора-два месяца, затем ученые отправят заявку на регистрацию находки в метеоритное сообщество, после чего ей присвоят имя. Образцы, найденные в прошлой экспедиции, получили название в честь гор Ломоносова, где они были обнаружены.

Пастухович добавил, что полевые работы в Антарктиде пришлось сократить из-за погодных условий – шквалистый ветер и пурга дважды опрокидывали палатку ученых, и им пришлось вызвать самолет для эвакуации. Внес свои коррективы и штамм омикрон – ученым пришлось добираться из ЮАР в Россию не той авиакомпанией, которой было запланировано.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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