В Екатеринбурге растет заболеваемость Covid-19, в Свердловской области – падает

На Среднем Урале за минувшие сутки зарегистрировано 591 новый случай коронавируса. При этом почти половина заболевших (253 человека) приходится на Екатеринбург. Заболеваемость Covid-19 в уральской столице начала резко расти с конца минувшей недели.

Как сообщает региональный оперштаб, в больницах находятся 482 пациента в тяжелом состоянии, 3 008 человек находятся в состоянии средней тяжести. В реанимации на ИВЛ лежат 223 больных. На 22 декабря в регионе зарегистрировано еще 30 летальных исходов. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 9 153 жителей Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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