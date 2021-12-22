В Свердловской и Тюменской областях запустят пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов

Правительство РФ выбрало Свердловскую и Тюменскую области пилотными регионами для проекта комплексной реабилитации детей-инвалидов с помощью электронных сертификатов (цифровой документ, подтверждающий право на те или иные меры социальной поддержки). Как сообщается на сайте федерального кабмина, постановление об этом утвердил Михаил Мишустин.

В рамках эксперимента все услуги по реабилитации детей-инвалидов в этих регионах будут предоставляться комплексно и на основании электронного сертификата. С его помощью можно будет оплатить в профильных учреждениях и необходимые процедуры, и питание, и проживание – как самих пациентов, так и их сопровождающих. Кроме того, предусмотрена компенсация расходов на проезд до места лечения.

Проект будет реализован поэтапно. С 1 января до 1 июня 2022 года Минтруд, Фонд социального страхования, Федеральное казначейство и власти Тюменской и Свердловской областей проведут организационные мероприятия, а с 2 июня 2022 года электронные сертификаты должны заработать.

Пилотный проект продлится до конца 2024 года. После этого будет решен вопрос о целесообразности его распространения на всю страну.



Екатеринбург, Тюмень, Елена Владимирова

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