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Понедельник, 27 декабря 2021, 08:15 мск

Новости Екатеринбург

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Барабан судьбы – гадаем о годе Тигра на новостях. Новогодний спецпроект

Вот-вот пробьют куранты и под них страна встретит новый, 2022 год. По китайскому календарю это будет год голубого водяного Тигра. Астрологи говорят, что нас всех ждут 12 интересных, изобилующих событиями месяцев. А еще, судя по расцветке нового символа, нас ждет много перемен.

В контексте неясности будущего одним из традиционных праздничных развлечений во все времена являлось гадание. «Новый День» решил от традиций не отступать – мы выбрали из архива своих новостей два десятка сообщений, касающихся тигриной тематики. Предлагаем вам покрутить барабан судьбы из заголовков этих новостей и узнать, что же ждет вас, наши дорогие читатели, в следующем году. Результат гадания выводится из контента новости автоматически.

Новогодние гадания
В Индонезии две тигрицы сбежали из зоопарка и убили смотрителя
На льду Городского пруда сегодня ночью вытоптали гигантский символ Нового года – тигренка
Ушла из жизни звезда фильма «Белорусский вокзал» Нина Ургант
Эксперты выяснили, сколько челябинцы готовы потратить на новогоднее настроение
В Приморье медведь вышел к городу и поранил двух человек
Охотник целился в лося, а попал в товарища
Зеленский озаботился судьбой медведей и коал, а также назвал Крым и Донбасс «экобомбами»
Новый год в октябре: в магазинах появилась атрибутика праздника (ФОТО)
По факту травмирования ребенка в сафари-парке «Тайган» возбуждено уголовное дело
В Крыму тигр набросился на годовалого ребенка
В Приморье турист пошел мыть арбуз и утонул
ФСБ задержала двух убийц амурских тигров
В глухой тайге амурский тигр убил человека
В зоопарке Джакарты два тигра заболели ковидом – они чихают и у них насморк
В Приамурье за зиму трех амурских тигров сбили машины
Знаменитый дрессировщик Михаил Багдасаров умер после коронавируса
Тушу амурского тигра вынесло с ледоходом
Парад Победы в Севастополе возглавит легендарный танк
В Индонезии две тигрицы сбежали из зоопарка и убили смотрителя
На льду Городского пруда сегодня ночью вытоптали гигантский символ Нового года – тигренка
Что Вас ждёт в Новом году?

Поздравляем вас, дорогие читатели, с наступающим 2022 годом и желаем от всей души хорошо встретить праздник, прекрасно провести каникулы и не болеть, что в нынешнее пандемийное время – очень важно для нас всех! Берегите себя и оставайтесь с нами!

Ваш «Новый День»

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