Барабан судьбы – гадаем о годе Тигра на новостях. Новогодний спецпроект

Вот-вот пробьют куранты и под них страна встретит новый, 2022 год. По китайскому календарю это будет год голубого водяного Тигра. Астрологи говорят, что нас всех ждут 12 интересных, изобилующих событиями месяцев. А еще, судя по расцветке нового символа, нас ждет много перемен.
В контексте неясности будущего одним из традиционных праздничных развлечений во все времена являлось гадание. «Новый День» решил от традиций не отступать – мы выбрали из архива своих новостей два десятка сообщений, касающихся тигриной тематики. Предлагаем вам покрутить барабан судьбы из заголовков этих новостей и узнать, что же ждет вас, наши дорогие читатели, в следующем году. Результат гадания выводится из контента новости автоматически.
Поздравляем вас, дорогие читатели, с наступающим 2022 годом и желаем от всей души хорошо встретить праздник, прекрасно провести каникулы и не болеть, что в нынешнее пандемийное время – очень важно для нас всех! Берегите себя и оставайтесь с нами!
Ваш «Новый День»
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