Барабан судьбы – гадаем о годе Тигра на новостях. Новогодний спецпроект

Вот-вот пробьют куранты и под них страна встретит новый, 2022 год. По китайскому календарю это будет год голубого водяного Тигра. Астрологи говорят, что нас всех ждут 12 интересных, изобилующих событиями месяцев. А еще, судя по расцветке нового символа, нас ждет много перемен.

В контексте неясности будущего одним из традиционных праздничных развлечений во все времена являлось гадание. «Новый День» решил от традиций не отступать – мы выбрали из архива своих новостей два десятка сообщений, касающихся тигриной тематики. Предлагаем вам покрутить барабан судьбы из заголовков этих новостей и узнать, что же ждет вас, наши дорогие читатели, в следующем году. Результат гадания выводится из контента новости автоматически.

Новогодние гадания В Индонезии две тигрицы сбежали из зоопарка и убили смотрителя На льду Городского пруда сегодня ночью вытоптали гигантский символ Нового года – тигренка Ушла из жизни звезда фильма «Белорусский вокзал» Нина Ургант Эксперты выяснили, сколько челябинцы готовы потратить на новогоднее настроение В Приморье медведь вышел к городу и поранил двух человек Охотник целился в лося, а попал в товарища Зеленский озаботился судьбой медведей и коал, а также назвал Крым и Донбасс «экобомбами» Новый год в октябре: в магазинах появилась атрибутика праздника (ФОТО) По факту травмирования ребенка в сафари-парке «Тайган» возбуждено уголовное дело В Крыму тигр набросился на годовалого ребенка В Приморье турист пошел мыть арбуз и утонул ФСБ задержала двух убийц амурских тигров В глухой тайге амурский тигр убил человека В зоопарке Джакарты два тигра заболели ковидом – они чихают и у них насморк В Приамурье за зиму трех амурских тигров сбили машины Знаменитый дрессировщик Михаил Багдасаров умер после коронавируса Тушу амурского тигра вынесло с ледоходом Парад Победы в Севастополе возглавит легендарный танк В Индонезии две тигрицы сбежали из зоопарка и убили смотрителя На льду Городского пруда сегодня ночью вытоптали гигантский символ Нового года – тигренка Что Вас ждёт в Новом году? Гадать!

Поздравляем вас, дорогие читатели, с наступающим 2022 годом и желаем от всей души хорошо встретить праздник, прекрасно провести каникулы и не болеть, что в нынешнее пандемийное время – очень важно для нас всех! Берегите себя и оставайтесь с нами!

Ваш «Новый День»

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