«Оказывается, в городе есть пробки. Они и мешают». Замглавы на пресс-туре рассказал, почему трудно чистить Екатеринбург от снега (ФОТО)

320 машин и около 450 человек каждый день занимаются уборкой снега в Екатеринбурге. Такие данные приводят в городской администрации. Однако до полной очистки городу еще далеко, для этого нужно около двух тысяч человек ежедневно. Тем не менее в мэрии отмечают, что сроки и нормативы по уборке от снега не нарушены, и чтобы показать журналистам тот самый чистый город, которого все с нетерпением ждут, администрация Екатеринбурга организовала пресс-тур с участием замглавы города.

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов объехал улицы города, вот правда, представителей СМИ формат мероприятия немало удивил. Чтобы показать расчищенные улочки, журналистов два часа катали по спальным районам и окраинам Екатеринбурга с одной лишь остановкой. «Нас, похоже, на полигон увезут и закопают», – шутили корреспонденты. В этом формате операторам и фотографам пришлось снимать обещанный расчищенный город из окна автобуса.

«Сейчас остановимся! Все расскажем. Повезли, чтобы показать, что чисто не только в центре», – писал Бубнов в социальных сетях в ответ на публикации удивленных представителей СМИ. Автобус мэрии провез журналистов по Старой и Новой Сортировке, Эльмашу и Уралмашу. «Просто мы давно в эти районы не ездили, вот и все», – пояснила журналистам председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова. Но разглядеть как следует расчищенные улицы из окна автобуса было проблематично. «Если не напишем, что все чисто, на Химмаш поедем», – пошутил фотограф одного из изданий.

Спустя два часа после начала поездки, автобусы с чиновниками и с журналистами все же остановились возле снегоуборочной машины. «Мы вписываемся и в нормативы, и в срок. Улицы нужно убирать за 4-6 часов, но бывает и позже. По норме вообще нужно прижать снег к обочине, к бордюру, а мы не только прижали, но и вывезли», – похвастался Алексей Бубнов на фоне большой кучи снега.

Кроме того, чиновники лично продемонстрировали журналистам, как действует антигололедное средство «Бионорд», который ругают екатеринбуржцы, мол, именно из-за него на улицах лежит грязная каша. «Он растворяется в воде, от него никакой грязи. Это многокомпонентная соль, даже банка горячая, – сказала журналистам Татьяна Благодаткова и вылила «Бионорд» с водой на снег. – Смотрите, он реагирует и больше ничего не скользит. Грязь образуется из-за пыли», – пояснила чиновница и вместе с Бубновым потерла в доказательство снег носком ботинка.

Каша из грязи, по словам Алексея Бубнова, возникает из-за дорожных пробок: «Бионорд реагирует, размягчает снег, и мы потом счищаем эту снежную массу. По инструкции эту массу нужно убирать в течение 4 часов, но мы не всегда это делаем, потому что пробки, оказывается, в нашем городе есть», – сообщил «Новому Дню» зам мэра. В целом уборкой города сейчас занимаются около 450 рабочих, они чистят тротуары, на которые с проезжей части попадает снег. Но, по заявлению чиновников, в таком большом городе, как Екатеринбург, невозможно убрать все сразу. Для полной отчистки в быстрые сроки городу нужно как минимум 2 тысячи рабочих. Кроме того, в Екатеринбург к весне прибудет 79 новых снегоуборочных машин, на которые потратили около 750 миллионов рублей. «А что посоветуете делать тем гражданам, кому скользко на улицах?» – задала вопрос корреспондент «Нового Дня». «А для тех, кому скользко, мы посыпаем улицы песком, который с крупными частицами и не превращается в кашу. Посыпаем улицы спальных районов и частный сектор тоже», – пояснила Тамара Благодаткова.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»