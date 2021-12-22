Екатеринбуржцы поспорили из-за стычки водителя «Гелендвагена» со «СтопХамом»

В Екатеринбурге второй день обсуждают ролик скандально известного движения «СтопХам», снятый на улице Декабристов. Активисты наклеили круглый плакат с надписью «Мне плевать на всех, я паркуюсь, где хочу» на дорогой «Мерседес Гелендваген», стоявший на широком тротуаре, водитель в ответ брызнул в «стопхамовцев» из перцового баллончика. Все закончилось вызовом полиции, а в сети обсуждают, кто менее прав – активисты, попортившие лобовое стекло дорогой машины, или водитель, вставший не по правилам и отказавшийся уезжать.

Многие склоняются к тому, чтобы посочувствовать «стопхамовцам». «Как почувствовал приезд копов, сразу прыгнул в машину и тикать… Машина однозначно не соответствует владельцу»; «Молодцы ребята, дали урок водителю гелика» – такие комментарии набрали больше всего лайков.

Другие предлагали действовать еще жестче: «Надо было стать спереди и сзади до приезда полиции, а так я тоже отказываюсь вас больше смотреть потому, что это не стопхам, а детский трусливый сад».

Впрочем, немало людей, которым пришлись не по душе методы активистов. «Людей баранами называть – это норма? Оскорбление человека, блогеры, на себя много берёте»; «Работу найдите себе, может на такой же гелик заработаете»; «Читаю комменты и понимаю, что пишут в основном те, у кого не то, что машины, даже велика нет, и именно им мешают машины»; «главное – успей себе на лечение заработать на этой «псевдоборьбе», а водитель гелика молодец».

Также уральцы отметили, что активисты попытались поймать хайп, вступив в перепалку именно с водителем дорогого автомобиля, а рядом стоящих не стали беспокоить: «Вообще не пойму, с чего раздували скандал. Даже если с нарушением гелик стоял, для прохода пешеходов там метра три ширина. И никакой реальной опасности он не представлял. Очевидно, что здесь задача «правозащитников» спровоцировать гражданина на необдуманные действия, заснять «годный» контент для сбора лайков и клянчить донаты. Даже пешеходы, права которых вы типа защищаете, вам говорят, что вы [ерундой] занимаетесь».

Екатеринбург, Елена Сычева

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