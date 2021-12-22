Самым популярным мессенджером у свердловчан оказался «Телеграм»

Жители Свердловской области используют Telegram чаще, чем другие мессенджеры. За год 2021 среднеуральцы потратили в «Телеграме» в четыре раза больше мобильного трафика, чем в 2020.

В 2021 году на этот ресурс пришлось 52% от общего объема передачи данных в мессенджерах в целом по России. Эксперты объясняют его популярность тем, что помимо общения люди используют «Телеграм» для просмотра информационного контента.

Как сообщают в пресс-службе компании «Мегафон», Telegram лидирует в 50 регионах России. Кроме Свердловской области мессенджер на первом месте у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской области, Пермского края и Удмуртии. Меньше всего «Телеграмом» пользуются на Северном Кавказе, там традиционно лидирует WhatsApp, доля которого составляет 67%.

А вот в Свердловской области доля трафика в WhatsApp составляет всего 46%, хотя еще годом ранее достигала 70%.

Тройку популярных мессенджеров региона замыкает Viber c показателем 2%, хотя в прошлом году было еще 5%.

В целом за год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос в два раза. Самым популярным в России остается WhatsApp, но если тенденции этого года сохранятся, «Телеграм» сместит его в 2022 году.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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