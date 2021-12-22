Суд вынес приговор свердловчанину, который сжег заживо 90-летнего ветерана за жалобу в полицию

Свердловский областной суд вынес приговор жителю Режа Станиславу Мигунову, который из мести избил и бросил умирать в горящей квартире 90-летнего ветерана труда Валентина Спицына. Преступник по совокупности уголовных статей получил 17 лет 2 месяца лишения свободы. Первые шесть лет мужчина проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года.

Подробности резонансного преступления рассказали в следственном комитете. Днем 23 февраля 33-летний подвыпивший Мигунов увидел, как пожилой Спицын вышел из квартиры и не закрыл за собой дверь. Подсудимый воспользовался моментом, зашел в пустое жилище, украл кошелек, в котором было 1850 рублей, и купил на эти деньги алкоголь. Ветеран, обнаружив пропажу, написал заявление в полицию. В нем он указал, что в день кражи обвиняемый заходил к нему и просил дать в долг 200 рублей. Старик откликнулся на просьбу и достал деньги из сумки, висевшей на ручке кухонной двери. Заявитель предположил, что именно его знакомый украл деньги, так как знал, где хранится кошелек.

Через несколько дней, утром 27 февраля, Станислав Мигунов, выпив, пришел к пожилому человеку с претензиями. Он постучал в дверь, дождался, когда ветеран откроет, и ворвался в его квартиру. Мигунов избил старика, повалил его на пол. В силу своего возраста 90-летний пенсионер не мог защититься и дать отпор незваному гостю. После этого обвиняемый нашел спички, разбросал по квартире вещи, поджег их и ушел. Во время пожара Валентин Спицын получил сильные ожоги и погиб на месте.

Преступника вскоре задержали сотрудники полиции. Они нашли его на улице в состоянии сильного опьянения. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых, обвиняемый ранее был судим за причинение легкого вреда здоровью и кражу.

Мигунова судили сразу по нескольким уголовным статьям: п.п. «д», «е» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом», п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества» и ч.1 ст.139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица». В последнем слове перед судом 33-летний свердловчанин попросил прощения у потерпевших, но вины своей не признал. Мигунов считал, что Спицын сумеет выбраться из квартиры и не пострадает от пожара, сообщили в пресс-службе облсуда. Однако следователи доказали, что у обвиняемого был умысел убить пенсионера.

По решению суда Мигунов также должен выплатить по 1,5 миллиона рублей родственникам погибшего ветерана в качестве моральной компенсации. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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