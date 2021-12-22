Завтра птицефабрику «Рефтинская» отключат от электроэнергии за долги

Энергетики готовят блэк-аут для птицефабрики «Рефтинская». Причина – накопленные долги. За полгода предприятие задолжало за потреблённые энергоресурсы более 100 миллионов рублей. Предприятие «ЭнергосбыТ Плюс» пошло на крайнюю меру, не дождавшись исполнения гарантий со стороны госпредприятия Свердловской области. Завтра, 23 декабря, подача электроэнергии на предприятие планируется полностью прекратить. Рубильник будет снова включён после погашения имеющихся задолженностей, уточнили в снабжающей организации.

Отметим, что птицефабрика «Рефтинская» сейчас продаётся. Сделку разрешили депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Продавец – МУГИСО. Цена вопроса – 2 миллиарда 500 тысяч рублей. О желающих приобрести производство и прилагающийся к нему земельные участки за полгода ничего прессе не сообщалось.

Рефтинский, Елена Васильева

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