Пенсионер поскользнулся на улице и получил смертельную травму

Пожилой житель Нижнего Тагила упал на скользком тротуаре и получил тяжелую травму головы. Через два дня он скончался в больнице.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, следователи начали проверку. Предварительно установлено, что 17 декабря 70-летний мужчина поскользнулся и упал около продуктового магазина на улице Зари. Лежащего на тротуаре пенсионера заметили прохожие, которые вызвали «скорую помощь». Медики доставили пострадавшего в больницу, но 19 декабря он скончался. Следователи проверят, насколько качественно очищались от наледи тротуары. Для определения точной причины смерти тагильчанина проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» добавили, что в Демидовскую больницу к пострадавшему приезжал оперуполномоченный полиции, но не смог с ним пообщаться из-за тяжелого состояния пенсионера.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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