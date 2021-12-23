70% свердловчан предпочли бы получить премию, а не сходить на корпоратив

Если бы у работающих свердловчан была возможность выбора, то в этом году 70% предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию.

Такой вывод сделала служба исследований hh.ru – онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников. Чаще других деньги вместо праздника выбирали представители профессиональных сфер «Производство, сельское хозяйство» (80%), «Начало карьеры, студенты» (79%) и «Административный персонал» (78%).

В целом только 35% работающих свердловчан всегда посещают корпоративы, 49% присоединяются к празднику лишь изредка, а 16% и вовсе их игнорируют. Любители вечеринок с коллегами преобладают среди среди HR-специалистов (60%), представителей сферы искусства и медиа (56%) и в среде банковских служащих (52%). Не ходят на корпоративы обычно начинающие специалисты (40%), строители (34%) и специалисты по добыче сырья (30%).

Каждый второй работник (49%) признается, что любит корпоративы и считает их отличной возможностью пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. 10% свердловчан отмечают, что корпоратив – это хороший повод принарядиться и показать себя (чаще всех такой ответ давали в сфере продаж), а 7% любят поесть за счет компании (такие респонденты чаще всего встречаются в сфере искусства и медиа).

Еще 34% опрошенных свердловчан не любят корпоративы. Из них 57% считают себя интровертами и в целом избегают массовых мероприятий, 40% отмечают, что там скучно, 15% не хотят общаться с коллегами, столько же не хотят терять времени. 19% избегают корпоративов, потому что беспокоятся о здоровье.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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