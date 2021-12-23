У ТРЦ «Гринвич» сломались светофоры. На выезде скопилась пробка (ФОТО)

В центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Вайнера и Куйбышева, сломались светофоры. Движение затруднено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улице Вайнера от выезда с парковки ТРЦ «Гринвич» до перекрестка уже скопилась пробка, затруднено движение на Куйбышева, а пешеходы перебегают дорогу на красный свет.

Напомним, с 22 декабря в торговых центрах Екатеринбурга временно отменены QR-коды, что привело к увеличению числа покупателей. Объясняя свое решение, губернатор Евгений Куйвашев написал в соцсети, что он понимает: подарки для близких нужны всем, а бизнесу в предновогодний период с ограничениями приходится несладко.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Елена Владимирова

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