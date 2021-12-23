российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 декабря 2021, 11:58 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

У ТРЦ «Гринвич» сломались светофоры. На выезде скопилась пробка (ФОТО)

В центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Вайнера и Куйбышева, сломались светофоры. Движение затруднено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улице Вайнера от выезда с парковки ТРЦ «Гринвич» до перекрестка уже скопилась пробка, затруднено движение на Куйбышева, а пешеходы перебегают дорогу на красный свет.

Напомним, с 22 декабря в торговых центрах Екатеринбурга временно отменены QR-коды, что привело к увеличению числа покупателей. Объясняя свое решение, губернатор Евгений Куйвашев написал в соцсети, что он понимает: подарки для близких нужны всем, а бизнесу в предновогодний период с ограничениями приходится несладко.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт,