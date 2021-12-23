Мать погибла, трое детей – в больнице: в Екатеринбурге случилось страшное ДТП (ФОТО)

В Екатеринбурге в страшной аварии погибла 31-летняя мать троих детей, а малыши получили различные травмы. Предварительно установлено, что отец за рулем Nissan Murano выехал на красный сигнал светофора, автомобиль столкнулся с Audi, после чего отлетел в автогрейдер.

ДТП случилось накануне ночью на Чусовском тракте, 5. Семья в автомобиле Nissan Murano ехала из Чувашии в Тюмень. Отец находился за рулем с 8 часов утра и, видимо, потерял бдительность. Он выехал на красный сигнал светофора, и Nissan Murano столкнулся с Audi A6. Легковушку отбросило на стоящий рядом автогрейдер.

В результате аварии на месте погибла 31-летняя мать троих детей, которые тоже находились в машине. Женщина ехала на заднем пассажирском сиденье посредине. 7-летний мальчик – в автокресле спереди. Сработавшая подушка безопасности ударила его по голове, у ребенка сотрясение мозга и перелом носа. На заднем сиденье слева от матери ехал 4-летний мальчик в несертифицированном кресле. Ребенок получил тупую травму живота и был доставлен ДГКБ № 9. Справа от мамы в автокресле была годовалая девочка, у нее – сотрясение мозга и ушибы.

Госавтоинспекторы установили, что отец, который был за рулем, водит машину 8 лет. Он был трезв. Вспомнить, на какой сигнал светофора он выехал на перекресток, мужчина не смог.

«По факту аварии проводится расследование, в ходе которого водитель будет привлечен к административной ответственности по ст.12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и по ст.12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки детей», – сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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