Уральцы жалуются, что из-за переноса чартера в Доминикану потеряют сутки отдыха, за который заплатили 400 тысяч

Жители Екатеринбурга, забронировавшие более полутора месяцев назад тур в Доминикану на Новый год, перед вылетом столкнулись с неприятной ситуацией. Туроператор Pegas Touristik перенес время вылета на курорт, в связи с чем люди потеряют почти сутки отдыха, за который заплатили 400 тысяч рублей. В добровольном порядке оператор отказался урегулировать ситуацию, предложив лишь доплатить 100 тысяч в случае изменений условий путевки. Туристы собираются обращаться к юристам.

Как рассказал «Новому Дню» житель Екатеринбурга Алексей, он забронировал тур в Доминикану еще полтора месяца назад.

«Мы летим семьей с ребенком. Специально подбирали тур так, чтобы вылет из Екатеринбурга был ранним утром, а на курорте мы оказались днем – чтобы успеть еще отдохнуть. Изначально мы купили тур с вылетом в Пунта-Кану 25 декабря в 5 часов утра. Но на днях Pegas Touristik уведомил нас, что самолет вылетит из Екатеринбурга только в 15:50. Мы прибудем в Доминикану вечером, а до отеля доберемся вообще ночью. То есть мы теряем целый день отдыха, – рассказал Алексей. – За тур на троих мы заплатили 400 тысяч рублей. И за такие деньги нам не хотят идти ни на какие уступки».

По словам собеседника агентства, оператор предложил лишь один вариант: заплатить 100 тысяч рублей за изменения условий тура и подобрать другой вариант отдыха. Но Алексей отказался.

«Что интересно, мы покупали тур за 400 тысяч. А сейчас я смотрю, аналогичный тур у оператора стоит порядка 300 тысяч рублей. Я предполагаю, что стало меньше желающих, ведь продолжительность отдыха сократилась с 11 дней до 9-10. Но на мой вопрос, почему стало дешевле, в компании ответили: «У нас динамическое ценообразование», – говорит Алексей.

С точки зрения закона Pegas Touristik, как и другие туроператоры, имеет право менять время вылета чартерных рейсов, это же прописывается и в договоре с туристами. Но Алексей намерен добиваться справедливости и уже обратился к юристам для разбора данной ситуации. Возможно, екатеринбуржец будет требовать вернуть деньги за сокращение времени тура.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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