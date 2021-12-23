На Урале объявили о подорожании электричек

В Свердловской области станет дороже проезд в электричках, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании. Теперь за то, чтобы проехать расстояние до 5 километров, надо будет заплатить 33 рубля, 100 км – 173 рубля, 400 км – 440 рублей.

«К примеру, стоимость проезда на пригородном поезде по маршруту Екатеринбург – Первоуральск составит 102 рубля (ранее 98 рублей). Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно РЭК Свердловской области с учетом инфляционных процессов», – напомнили в пресс-службе СПК.

Екатеринбург, Елена Сычева

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