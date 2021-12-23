В Каменске маршрутка врезалась в светофор (ФОТО)

В Каменске-Уральском автобус № 11 врезался в светофор. Как сообщили в ГИБДД региона, некий легковой автомобиль ехал по улице Алюминиевой и не уступил дорогу автобусу ПАЗ при повороте направо со средней полосы. Чтобы избежать столкновения, водитель маршрутки вывернул руль и врезался в опору светофора, а водитель легковушки с места ДТП скрылся.

«В результате ДТП пострадали четыре человека, бригадой скорой медицинской помощи они доставлены в больницу, сейчас их осматривают врачи», – сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии и опрашивают очевидцев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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