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Четверг, 23 декабря 2021, 14:08 мск

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В Каменске маршрутка врезалась в светофор (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском автобус № 11 врезался в светофор. Как сообщили в ГИБДД региона, некий легковой автомобиль ехал по улице Алюминиевой и не уступил дорогу автобусу ПАЗ при повороте направо со средней полосы. Чтобы избежать столкновения, водитель маршрутки вывернул руль и врезался в опору светофора, а водитель легковушки с места ДТП скрылся.

«В результате ДТП пострадали четыре человека, бригадой скорой медицинской помощи они доставлены в больницу, сейчас их осматривают врачи», – сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии и опрашивают очевидцев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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