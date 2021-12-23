Кольцовский тракт перекрыли из-за ДТП

Сегодня около 15:00 на На Кольцовском тракте в районе развязки с ЕКАДом самосвал с поднятым кузовом снес металлическую конструкцию для дорожных знаков.

Как сообщили «Новому Дню» в городском ГИБДД, обломки конструкции убрали краном. Кольцовский тракт пришлось ненадолго перекрыть, но теперь движение восстановлено.

Судя по сервису «Яндекс.Пробки», сейчас пробки сохраняются на участке ЕКАД от Россельбана до Старого Кольцовского тракта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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