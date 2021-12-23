российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 декабря 2021, 14:08 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Кольцовский тракт перекрыли из-за ДТП

Сегодня около 15:00 на На Кольцовском тракте в районе развязки с ЕКАДом самосвал с поднятым кузовом снес металлическую конструкцию для дорожных знаков.

Как сообщили «Новому Дню» в городском ГИБДД, обломки конструкции убрали краном. Кольцовский тракт пришлось ненадолго перекрыть, но теперь движение восстановлено.
Судя по сервису «Яндекс.Пробки», сейчас пробки сохраняются на участке ЕКАД от Россельбана до Старого Кольцовского тракта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,