Метеорологи пообещали Екатеринбургу ветер до 115 м/с (СКРИН)

Гидрометцентр России выдал угрожающее предостережение о погоде в Свердловской области на ближайшие 12 часов. Ожидается гололедно-изморозевое отложение и ветер – местами порывы до 115 м/с.

Очевидно, это опечатка, скорее всего, имелось в виду «порывы до 15 м/с». Отметим, по шкале Бофорта ураган, который наносит огромные повреждения, разрушая здания и выдирая с корнями деревья – это ветер сильнее 33 м/с.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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