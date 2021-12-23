Путин ответил на вопрос о помощи детям со СМА

Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос журналиста ТК «4 канал» о помощи детям со СМА и фонде «Круг добра».

По словам президента, источником финансирования этого фонда являются дополнительные налоговые поступления от людей, которые получают «чуть больше, чем в среднем по стране». Путин напомнил, что эти деньги сразу планировалось направить на лечение от редких орфанных заболеваний. «Раньше только 74 человека получали эту помощь, сейчас уже больше ста и, по-моему, к тысяче подбирается, уже на порядок больше получают эту помощь. На порядок больше. В целом работа настроена. Мы ни в коем случае не оставим это в стороне», – заявил президент.

Сложность, по словам Путина, в другом: в возрасте реципиентов. «Проблема сейчас в возрасте получателей этой помощи. Сейчас она выстроена до 18 лет, но будем надеяться, что при использовании данной терапии и других возможных средств, мы сможем продлить жизнь и качество жизни людей, которые страдают этими и другими подобными заболеваниями. Мы думаем, как помогать тем, кто достигает 18-летия», – сказал глава государства.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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