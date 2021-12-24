В Академическом районе из-за прорыва трубы залило улицу

Сегодня ночью в Академическом районе Екатеринбурга произошел прорыв трубопровода с холодной водой в районе перекрестка улиц Краснолесья – Вильгельма де Геннина. Залило проезжую часть и прилегающую территорию.

«Произошла авария на наружных сетях, сейчас специалисты устанавливают место повреждения, будет произведен ремонт и восстановление трубопровода», – сообщила пресс-секретарь УК «Академический» Анастасия Ярчук.

Местные жители сообщают, что вода быстро замерзла и дорога стала похожа на каток. Но в УК подчеркнули, что проезжую часть ото льда отчистила техника местного ДЭУ (дорожно-эксплуатационного управления). Сотрудники УК расчистили пешеходные зоны и аллеи, посыпали эти места противогололедной смесью. Также в организации подчеркнули, что воду вернули в дома в течение двух часов.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»