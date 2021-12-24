Депутат купил и раздал шесть тысяч сладких подарков детям из малообеспеченных семей

Депутат екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев купил и раздал больше шести тысяч сладких подарков для детей Орджоникидзевского района.

«Новый год – светлый праздник, когда хочется, чтобы каждый ребенок почувствовал себя счастливым. Поэтому уже третий год подряд поддерживаю многодетные, малоимущие семьи и семьи с детьми-инвалидами моего округа. А также сладости передал в школу-интернат, в два детских дома, соцзащиту, комиссию по делам несовершеннолетних и спортивные секции района», – объяснил свой поступок Вихарев.

Также он рассказал, что поздравил с Новым годом старших по домам, активистов, которые помогали ему на выборах. «Подарки передал в ветеранские организации Машиностроительного завода имени М.И. Калинина, бытового обслуживания и другие. Стараюсь каждому уделить время и внимание», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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