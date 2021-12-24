Зимние праздники в Солнечном начнутся с катания на оленях

Уже завтра, 25 декабря, в Солнечном начнутся праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года. Гостей ждут с 15:30 у главной елки в парке.

В атмосферу зимней сказки поможет погрузиться главная фотозона праздника в этом году. Это будут сани Санта-Клауса, запряженные настоящими оленями. Желающие создать особенно яркие образы на фото смогут примерить колоритные костюмы оленеводов. После этого всех ждет массовое катание на оленях. Организаторы мероприятия напоминают о необходимости иметь при себе средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, также заранее просят гостей помнить о взаимоуважении во время катаний и соблюдать порядок очереди.

В празднике примет участие и сам Санта-Клаус. Те, кто проявят активность и примут участие в конкурсах, получат подарки. Организаторы предлагают гостям приходить в нарядах с элементами костюма Санта-Клауса для создания праздничной атмосферы.

С 18.30 праздник продолжится на катке в Солнечном, где жители и гости смогут увидеть номера от фигуристов спортивного клуба «АртикАйс».

Кроме того, жители города смогут послушать новогодние песни в исполнении вокального проекта «Сердца». Те, кто любит энергичные и зажигательные ритмы, смогут потанцевать под музыку барабанщиков из команды «Чувство ритма». Также в программе – дуэт аккордеонистов, танцующие медведи и выступление шоу-группы «SpLash».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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