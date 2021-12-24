Алексей Орлов по итогам 2021 года поднялся в рейтинге российских мэров

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов занял 11-ю строчку в итоговом рейтинге российских мэров за 2021 год. По сравнению с январем-мартом екатеринбургский градоначальник поднялся на 11 позиций – в начале года он занимал в рейтинге 22-е место.



Политолог Андрей Мозолин отмечает, что уходящий год был достаточно спокойным в публичной сфере для администрации Екатеринбурга. «Не было каких-то больших конфликтов, проблем, которые попали бы в публичную сферу или носили бы публичный характер. При этом есть несколько ключевых моментов, которые показывают снижение градуса конфликтности с разными нашими экономическими субъектами, – считает эксперт. – Во-первых, муниципалитету вернули градостроительные полномочия, которые в своё время были переведены на себя областью. А градостроительные полномочия – это рынок объемом порядка 100 миллиардов рублей, потому что город строится. Екатеринбург – самый компактный миллионник в стране, поэтому данная проблема всегда была очень острой. В этом случае можно говорить, что команда Орлова смогла создать с застройщиками рабочие отношения и получила назад свои полномочия. Это был и предвыборный год: прошли не только выборы в Госдуму, но и в Законодательное собрание Свердловской области. Избирательная кампания, которая обычно проходит очень конкурентно именно в Екатеринбурге, была достаточно ровной. Результаты, которые получены, объективны».

Исследование было проведено ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

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