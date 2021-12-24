Екатеринбург встал в пробки: к вечеру ожидается 10 баллов

В последнюю рабочую пятницу этого года в Екатеринбурге транспорт стоит в заторах с самого утра. Сейчас, к полудню, пробки оцениваются в 7 баллов.

По данным сервиса «Яндекс-Пробки», в ближайший час движение станет еще сложнее, к пяти часам вечера будет 9 баллов, а к шести – все 10. Самая сложная ситуация наблюдается на развязке у «Калины», на улицах Восточная, Малышева, Куйбышева, Ленина, стоят Первомайская, Карла Либкнехта, на Московской проблемы из-за ДТП.

Причина таких пробок – подготовка к Новому году. В Екатеринбург традиционно приезжают жители соседних городов, чтобы закупиться подарками и продуктами, не все из них могут подстроиться под ритм движения мегаполиса, отсюда – множество мелких ДТП на дорогах и просто замедленный темп движения. Да и жители города отправляются за покупками, к родственникам или на корпоративы. Скорее всего, пробки будут и в выходные, и в оставшиеся рабочие дни года.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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