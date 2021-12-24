УрФУ не планирует отчислять непривитых студентов

Студентов УрФУ, которые не поставят прививку от Covid-19, не будут отчислять из вуза. Как сообщили в пресс-службе УрФУ, отчислять студентов по-прежнему будут только за невыполнение учебного плана, долги, или за несоблюдение норм устава университета. При этом комментаторы телеграм-канала вуза отмечают, что радоваться пока рано, так как пункт про обязательное наличие прививки от ковида вполне могут внести в устав вуза.

В университете отмечают, что все возможные санкции для студентов, которые не поставят прививку, будут опираться на действующее законодательство. Обучение в следующем семестре, который начнется 14 февраля, будет проходить в гибридном формате: лекционные занятия – дистанционно, практические – очно. При этом отдельно отмечено, что дистант – это форма очного обучения, а потому студентам-контрактникам не будет выплачена какая-либо компенсация.

QR-код не нужно будет показывать при каждом посещении корпусов УрФУ, достаточно просто загрузить сертификат вакцинации или QR-код переболевшего в личный кабинет, так же следует поступить и с медотводами. Напомним, что главный санитарный врач Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации студентов, достигших совершеннолетия. Первый компонент двухкомпонентной вакцины студенты должны поставить до 1 февраля, а второй – до 1 марта.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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