Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге перекроют движение у Дворца спорта

В Екатеринбурге закроют движение по улице Серова на отрезке от Большакова до Фурманова. Причина – авария на сетях «Водоканала». Как сообщили в пресс-службе администрации города, перекрытие будет действовать до 25 декабря. По этой дороге курсирует автобус 46 маршрута, его пустят по улице Сурикова.

Добавим, сегодня произошла еще одна коммунальная авария – утром залило тротуар и проезжую часть в Академическом. В УК «Академический» сообщили, что вернули воду в дома через два часа после ЧП, дорогу оперативно расчистили ото льда.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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