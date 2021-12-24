Таксисты взвинтили цены в два раза: дороже всего ездить по центру Екатеринбурга

Из-за пробок и новогодней суеты сервисы такси сегодня днем увеличили тариф как минимум в два раза. Касается это, прежде всего, перемещений по центру Екатеринбурга, где плотный трафик и пробки с самого утра.

«Обычно от Центрального стадиона до Главпочтамта на экономе выходит 120-150 рублей. Сегодня – 380 рублей. Пишет – повышенный спрос», – рассказывают жители Екатеринбурга.

Если ввести в «Яндекс Такси» два адреса, указав соседние дома, результат вас удивит: это будет стоить не менее 300 рублей.

По словам екатеринбуржцев, из центра в отдаленные районы тоже добираться сегодня дороже, но не так критично, как передвигаться по центру. Например, от «Гринвича» до Академического можно доехать за 365 рублей (обычная цена), в обратном направлении – уже 570 рублей. До Уралмаша из той же точки – 550 рублей, что дороже, чем обычно посреди рабочего дня.

Отметим, что рост тарифа на такси не удивителен. Уже сейчас, по данным «Яндекс. Пробки», на дорогах – многокилометровые заторы и 8 баллов. Самый «красный» участок – как раз центральлный: от Московской до Восточной, от Ленина до Куйбышева.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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