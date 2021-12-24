В особняк – за 5000 или в театр – за 200 рублей: сколько стоят детские утренники в 2021 году

За неделю до Нового года почти все билеты на популярные детские представления в честь праздника уже раскуплены, но если поискать, можно все-таки найти мероприятие для ребенка. Особенно много мест на даты после 1 января. «Новый День» посмотрел цены. В театр на елку можно попасть и за 200 рублей, а вот престижные утренники в старинных особняках стоят в 20 с лишним раз дороже.

Новый год в особняке

Конечно, самой знаменитой в Екатеринбурге считается «Елка в доме госпожи Тупиковой». Это театрализированное представление в Доме актера, где дети вместе со взрослыми полностью погружаются в атмосферу празднования Нового года в стиле конца XIX века. На актерах – богатые костюмы, гостей встречают горничные. Они же подают чай и угощения. Можно сфотографироваться в зоне с живой борзой, поучиться бальным па, поучаствовать в мастер-классе или поиграть в светские игры позапрошлого столетия. В 2021 году за вход на елку придется заплатить 5700 рублей (один ребенок + один взрослый), 4200 – на каждого дополнительного ребенка, 1500 – на каждого дополнительного взрослого.

У «Тупиковой» появились и последователи. С 3 по 9 января пройдут елки в старинном особняке – Доме купца Афонина. Организаторы обещают, что гости очутятся в таинственной сказочной стране, где вместе с девочкой Мари и хранителем дома, старым фонарщиком Роберто, пройдут по залам и комнатам и разгадают тайны. Тогда Щелкунчик превратится в прекрасного принца. В продолжение праздника пройдет мастер-класс по изготовлению апельсиногового мороженого. Детей ждут праздники. Цена – 5500 рублей (ребенок +взрослый), за дополнительного ребенка – 4000 рублей, за взрослого – 1500 рублей.

Но если очень хочется, можно найти варианты «старинного» праздника дешевле. В Литературном квартале предлагают программу «Рождество в старом доме», которую проведут в одном из музеев. Здесь тоже устроят рождественский бал и вертепное представление в традициях XIX века в старинном особняке. А вот цена существенно ниже. За ребенка нужно заплатить 1000 рублей (без подарка), за взрослого – 200 рублей.

В театр – от 200 рублей

Свое новогоднее представление, конечно, подготовили абсолютно все городские театры. Здесь цены демократичные. Например, в Музкомедии на сказку «Секрет храбрости» можно найти билеты за 200 рублей (на даты после Нового года). Правда, вряд ли ребенок что-то увидит с дальнего расстояния. Лучшие билеты стоят 800 рублей за человека.

В детской филармонии представление «Летучий корабль» будет стоить 400 рублей на человека, в «Республике полосатов» (играют приглашенные актеры) – «Теремок» – от 450 рублей. В Театре кукол «Праздник для елочки» – 900 рублей. В «Коляда-театре» на колядки, в которые входит спектакль «Золотой ключик», интерактив с Дедом Морозом, фейерверк и катания с горки, детский билет стоит 1000 рублей (в него включен подарок), взрослый – 500 рублей.

«Мультяшные» елки

Многие дети просят у родителей отвести их на елку, где главными героями будут мультперсонажи. Таких в январе в Екатеринбурге будет много, в основном утренники пройдут во Дворце молодежи. Например, там будут новогодние приключения по мотивам мультиков «Три кота», «Синий трактор», «Фиксики» и другие. Попасть на праздник можно и за 350 рублей, но это – места в «свободной рассадке», вероятно, детей посадят на свободные. Билет с закрепленным местом в партере стоит от 600 рублей, но это – далеко от сцены. Самые лучшие варианты – 1500-1800 рублей на человека. Здесь не предусмотрено деление на ребенок/взрослый.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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