Экологисты наказали владельца нелегальной свалки

В Екатеринбурге экологистам удалось добиться наказания собственника участка земли неподалеку от ЕКАДа – там была устроена нелегальная свалка бытовых и строительных отходов.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского отделения Российского экологического общества, речь идет об участке на улице Черняховского, который принадлежит ООО «Благстройсервис». Весной и летом активисты РЭО провели несколько рейдов, зафиксировав и факт незаконного размещения отходов, и факты их выгрузки. Всего удалось поймать «на горячем» водителей шести мусоровозов.

Все материалы экологисты отправили в надзорные ведомства, и в августе Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выдала собственнику участка представление: немедленно устранить свалку. «Предприятию пришлось очистить территорию. К дисциплинарной ответственности привлекли бригадира этой компании. Нас это не совсем устроило, тогда мы вновь направили запросы, – объяснили в РЭО. – Недавно получили ответ от министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Там провели расследование и привлекли собственника участка к административной ответственности».

Представители РЭО пояснили, что штрафы за нарушение КоАП РФ заплатят и те, кто выгружал мусор на земле возле ЕКАДа – собственник и арендаторы двух автомобилей. «Справедливость восторжествовала, привлечены к ответственности не просто исполнители нарушения, а его организаторы. Добиться этого было непросто, но мы сделали все возможное. Природоохранное законодательство должно быть ужесточено по отношению к компаниям, которые ради быстрой выгоды загрязняют гектары земли», – подчеркнул председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Добавим, активисты движения проверили, в каком состоянии находится объект сейчас. «Мы выезжали на место, чтобы убедиться, что нарушения не повторяются, это подтвердилось, также сделана насыпь, чтобы предотвратить сваливание отходов», – добавили в пресс-службе экологического общества.

Екатеринбург, Елена Сычева

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