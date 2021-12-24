«Уральские авиалинии» вошли в альянс, выступающий за сокращение углеродного следа

Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала частью первого в России альянса разработчиков и производителей авиационного топлива с минимальным углеродным следом – Евразийского SAF-альянса.

В пресс-службе компании подчеркнули, что перевозчик давно поддерживает экологические начинания и инвестирует в сохранение окружающей среды. Так, «Уральские авиалинии» обновляют свой авиапарк экологичными лайнерами Airbus NEO, расход топлива у которых и, соответственно, выбросы CO2 на 20% меньше, чем у самолетов предыдущего поколения. «С вступлением в альянс мы совместными усилиями в ближайшее время планируем начать тестовые испытания SAF в рамках наших полетов за рубежом. А учитывая усилия «Газпром нефти» по производству топлива с низким углеродным следом в Москве и Омске, первые заправки в российских аэропортах вполне возможно осуществятся до 2024 года», – сообщил заместитель генерального директора – директор по экономике авиакомпании «Уральские авиалинии» Матвей Колотурский.

Отметим, что в альянс вошли «Газпром нефть», аэрокосмический концерн Airbus, научно-исследовательские институт, а также ключевые игроки авиаотрасли. Работа альянса будет направлена на сертификацию SAF (sustainable aviation fuel – устойчивого авиатоплива) в России. Первый полет самолета на «зеленом топливе» Евразийский SAF-альянс планирует провести не позднее 2024 года. Ключевой исследовательской площадкой станет технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге. Там будут разрабатывать рецептуры «зеленого» авиатоплива и технологии для его производства в промышленных объемах. Опытные партии будут выпущены на Московском и Омском НПЗ «Газпром нефти».

Екатеринбург, Елена Сычева

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