Более двухсот больных ковидом в Свердловской области находятся на аппаратах ИВЛ

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 576 новых случаев коронавируса – заболеваемость продолжает снижаться. В Екатеринбурге зарегистрировано 257 случаев, чуть больше, чем вчера. Всего с начала пандемии в регионе было 194 828 случаев ковида.

«Состояние 469 госпитализированных оценивается как тяжелое, 297 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 226 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 2 815. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе. За последние 24 часа от вируса умерли еще 28 человек. Таким образом, инфекция унесла жизни уже 9 210 жителей Свердловской области.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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