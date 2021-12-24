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Пятница, 24 декабря 2021, 15:13 мск

Новости Екатеринбург

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Какой район Екатеринбурга похвастается самой красивой елкой? Смотрим, где откроют городки (ФОТО)

На следующей неделе во всех восьми районах Екатеринбурга должны открыться местечковые ледовые городки и елки. Где-то монтаж уже завершен, где-то – еще в процессе. Самым нарядным в этом году станет Верх-Исетский район: здесь постарались на славу. В более отдаленных районах жители сами называют городки «унылыми». Например, на Уралмаше в одном из городков стоит горка, сделанная будто из фанеры, и льдины, вырезанные из дерева.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, ледовые городки и елки будут в этом году абсолютно во всех восьми районах города. Открываться они будут в период с 27 по 30 декабря. Кроме «официальных» елок, которые ставят при участии районных администраций, будет и много других площадок, где жители смогут погулять, покататься с горок, пофотографироваться.

Судя по данным, предоставленным в мэрии, самым нарядным в этом году станет Верх-Исетский район. Считается, что главная елка здесь ставится на площади Субботников – и она тоже будет. Но, по словам жителей, там обычно ничего интересного. Зато в этом году уже поставили елку на катке «Арена-парк», она выглядит нарядно и современно. Там же можно кататься с горок и попить горячий чай (такого на площади Субботников обычно нет).

В ближайшее время появится елка у «Синара-Центра». В прошлом году, кроме елки, там была интересная иллюминация, сказочная карета и другие арт-объекты, интересные для детей и взрослых.

К территории ВИЗа оносится и Ельцин-центр, где уже поставили елку. Днем она выглядит не очень – по сути это пустой конус, обтянутый гирляндами. А вот вечером с подсветкой елка эффектная. Также в центре есть елка в парке «Исеть» (за небоскребом, где каток), у заксобрания. А «глубже» на ВИЗ – у «Радуга-парка», «Меги», на Гурзуфской, 16 и во дворах ЖК «Татищев».

Елка у Ельцин-центра
Елка в "Екатеринбург-Сити"
Каток "Арена-парк"
Елка у здания облправительства

В Октябрьском с елками тоже полный порядок. Главным считается ледовый городок на площади Обороны. Но скорее всего по посещаемости самым востребованным будет тот, что сегодня откроется в парке Маяковского. Несмотря на то, что открытие в 18:00, там до сих пор идут монтажные работы. Елка с ретро-игрушками днем выглядит не очень, но наверняка красиво светится ночами. Напомним, там будет горка высотой с пятиэтажный дом, а еще – ледовый городок, горки для детей, усадьба Деда Мороза (платная).

Еще одна елка Октябрьского района разместится в поселке Исток – во дворах домов 13-17 по Главной улице. В Кольцово городок ищите на ул. Спутников, 7. В компрессорном – у КСК «Олимп». На Птицефабрике – на улице Варшавской, 26.

Городок на площади Обороны

В Орджоникидзевском районе городки уже работают. Самый красивый – в сквере на проспекте Орджоникидзе. Здесь уже вовсю гуляют и фотографируются местные жители. Главная елка района – у ЦК «Эльмаш» – стоит, но городок еще только строится. Также поставили некое подобие городка у ТЦ «Стрелка» на проспекте Космонавтов, но, по словам, жителей, там уныло: горка из фанеры, да пара ледников из картона или дерева.

Елка у ДК Эльмаш
Ледовый городок в сквере на проспекте Орджоникидзе
Ледовый городок в сквере на проспекте Орджоникидзе
Ледовый городок в сквере на проспекте Орджоникидзе
Елка у ТЦ "Стрелка"
Елка у ТЦ "Стрелка"
Елка у ТЦ "Стрелка"

В Академическом районе елки ставят во многих дворах. А главные расположились на катке и возле храма. Они уже украшены и сверкают огнями. Кроме того, около катка есть разные горки и ледовые фигуры. Вечерами здесь гуляют семьи с детьми, подростки. Это место точно станет точкой притяжения жителей в Новый год.

Каток в Академическом
Елка у храма в Академическом

Анти-лидером по числу новогодних зон станет Кировский район. Офицальной елкой считается та, что ставят у КОСК «Россия». Само дерево уже установлено, городок еще монтируют. Но, судя по всему, ничего особенного там не будет: горка, да пара ледовых скульптур. Обычно более красивый городок и елка – у ТРЦ «Парк-Хаус». Украсить должны и Основинский парк.

Елка у бывшего КОСК "Россия"

В Ленинском тоже не густо. В мэрии рассказали, что елки будут на улице Комбинатской, 7 (это поселок Совхозный) и в парке имени Архипова (на Бардина). Наверняка свои деревья поставят и местные торговые центры, но какие именно пока не известно.

И, наконец, Чкаловский район. По данным мэрии, главная елка будет в парке «Южный» (ул. Академика Шварца). Еще один городок расположится на Грибоедова, 13 – возле ДК.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук, Дмитрий Бутаков

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