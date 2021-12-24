На Урале объявлен «желтый» уровень опасности из-за погоды

В Свердловской области объявлен «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщает Гидрометцентр России, до сегодняшнего вечера в регионе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, до завтрашнего вечера – гололедно-изморозевое отложение. «В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката», – уточнили в метеобюро.

Аналогичное предупреждение действует в Челябинской, Тюменской и Курганской областях. В ХМАО гололедица ожидается до вечера 26 декабря. На Ямале синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 метров в секунду, а также метели.

Екатеринбург, Елена Сычева

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