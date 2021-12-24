Островок стабильности. «Архивы Нового дня» о первых паркоматах

24 декабря 2013 года в Екатеринбурге начали устанавливать платные паркоматы. Одно из первых устройств поставили на пешеходной зоне улицы 8-го Марта – недалеко от пересечения с улицей Малышева. На первую партию устройств было потрачено порядка 18 млн. рублей. Предполагалось, что жители Екатеринбурга будут платить 30 рублей за час парковки, это позволит заработать городу и заодно упорядочить парковку в центре.

Как знают все горожане, вышло иначе. Прошло восемь лет, до сих пор паркоматы остаются условно-бесплатными, потому что власти не могут найти эффективный способ штрафовать за неоплату. К слову, ценник в 30 рублей сохранился. Островок стабильности.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»