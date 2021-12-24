В новогодние каникулы изменится расписание электричек

В период с 30 декабря по 10 января на Свердловской железной дороге частично изменится расписание электричек. На некоторых направлениях пустят дополнительные поезда, а какие-то – наоборот, отменят.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-центре СвЖД, с 1 по 9 января назначены дополнительные рейсы поезда №6471 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 19:45 по местному времени), который обычно курсирует по выходным дням.

2, 7, 8 и 9 января выйдет в рейсы специальный туристический поезда «Императорский маршрут» сообщением Екатеринбург – Алапаевск (курсирует по выходным и праздничным дням).

С 31 декабря по 9 января отменяются поезда, курсирующие только по рабочим дням. Это рейсы городской электрички сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный. Также с 1 по 9 января отменяются поезда №6037/6038 и №6039/6040 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово.

Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также на станциях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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