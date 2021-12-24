В Екатеринбурге неизвестный застрелил мужчину в закусочной

В Железнодорожном районе в пятницу вечером неизвестный застрелил мужчину, который сидел в кафе и пил чай за столиком. Убийство произошло в небольшой закусочной рядом с автобусной остановкой «Билимбаевская».

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о преступлении поступило в дежурную часть отдела полиции №10 в 20:52 от медиков скорой помощи.

По предварительным данным, в кафе неожиданно зашел незнакомец в синей куртке с капюшоном на голове и в черной маске. Он выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в посетителя и смертельно ранил его, а затем скрылся. Сейчас на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа. Полицейские опрашивают очевидцев и ищут возможных свидетелей преступления. Силовикам помогает служебная овчарка по кличке Жасмин.

«Личность погибшего мужчины уже установлена. По некоторым данным, это мужчина, 1965 года рождения. Отрабатываются различные версии произошедшего», – добавил Горелых.

В областном следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следователи уже назначили необходимые экспертизы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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