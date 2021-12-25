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Суббота, 25 декабря 2021, 14:14 мск

Новости Екатеринбург

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На Среднем Урале продолжает снижаться заболеваемость Covid-19

В Свердловской области за минувшие сутки выявлен 571 новый случай Covid-19. Оперштаб зарегистрировал 29 смертей пациентов с коронавирусом. Общее число жертв с начала пандемии в регионе составило 9 239 человек.

Количество госпитализированных больных существенно не изменилось. В тяжелом состоянии находятся 459 пациентов (из них 212 подключены к аппаратам ИВЛ), в состоянии средней тяжести – 2 683 человек. Остальные заболевшие чувствуют себя удовлетворительно. За сутки врачи выписали после лечения 486 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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