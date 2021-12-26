В Солнечном зимние праздники начались с концерта в парке и катания на оленях (ФОТО)

В микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге начались праздничные гуляния, посвященные встрече Нового года.

Для горожан в парке поставили елку, открыли каток. Деревья организаторы украсили гирляндами. Компания «Форум-груп», которая является генеральным застройщиком микрорайона, открыла фотозоны, где желающие могли сфотографироваться с санями Санта Клауса, запряженными настоящими оленями, а после покататься в упряжке.

В день открытия в парке прошел концерт, были организованы конкурсы. Жители съезжали с горок, слушали новогодние песни и фотографировались с танцующими медведями.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Семен Саливанчук

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