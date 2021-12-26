В Екатеринбурге проходит забег полуголых Дедов Морозов и Снегурочек (ФОТО)

В центре Екатеринбурга проходит забег Дедов Морозов и Снегурочек. Организовала его Федерация зимнего плавания Свердловской области.

Из одежды на мужчинах только шорты, колпак и борода. Девушки одеты в юбку и шапку.

Такие забеги ведомство устраивает каждый год. Президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов сообщил «Новому дню», что сегодня в забеге участвует около 40 человек: «Процентов 70% – спортсмены из Федерации зимнего плавания Свердловской области. Остальные – любители бега и лыжники».

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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